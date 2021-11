Jorge "Locomotora" Castro estuvo este sábado en "Seres Libres", el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica TV. Allí, ex boxeador oriundo de Caleta Olivia habló sobre su adicción al sexo, su vicio con el alcohol y su paso por las drogas.

"Probé merca en Filadelfia, Estados Unidos y casi me muero. Tenía 25 años. Fue debut y despedida", contó sobre su primera y única experiencia con la cocaína.

Cabe destacar que le programa "Seres Libres" presenta a reconocidos artistas o famosos de nuestro país que atravesaron una adicción y hablan sobre su proceso de recuperación.

"Yo pase hambre, pase frío, me fui de mi casa a los 15 años. Mi viejo era alcohólico y me re cagaba a palos, era muy agresivo, pero no fui rencoroso", confesó El Roña.

Y se refirió a su relación con la noche y el alcohol. "La joda me encantaba, ¡al día le ponía un toldo para que fuera noche!", dijo y agregó: "Yo no manejaba para salir, y la única vez que manejé me pegué un palo, me quebré las dos piernas, las costillas, me reventé un pulmón".

Finalmente, el ex campeón del mundo reconoció que es adicto al sexo y que no lo puede controlar. "El sexo es una adicción, no es controlable, es más fuerte que yo. El sexo me cuesta más controlarlo que el juego", sostuvo.