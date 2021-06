"Tuve Covid, primero se enfermó la cuidadora de los chicos. Después ellos. Inmediatamente Mica. Era obvio que podía pasar por tenerlos a upa y eso. Y al día siguiente yo. Mica estuvo bien, una leona, otra vez bancando todo"

"Nunca vi una mujer con tanto amor, banca, cariño, sosteniendo, una leona", describió sobre su mujer, a la que dijo que nunca dejara ir.

"El miedo se apodera de vos y es una mierda, no podés dominar tu cuerpo, temblás, es una mierda".

"Me asusté mucho, porque fue justo un mes después de la muerte de mi papá. Me cagué en las patas", describió.

"Lo que no quería es la bigotera. Eso me arruinaba. Mi última imagen de papá era esa, escucharlo con el hilo de oxígeno, y no quería que me dieran oxígeno. Y sabía que no podía pasar por eso", contó.

Además, recordó que tuvo 5 noches de 39 grados y problemas de inflamación pulmonar, lo que fue agravando el cuadro.

"El fantasma de la muerte de mi viejo era lo que me perturbaba todo el tiempo", destacó, y confió que decidió contarlo al aire para sentir si podía ayudar a alguien y de paso, "soltarlo".

Además, resaltó que un día, al dormirse, soñó "un abrazo muy fuerte, muy impresionante, muy real de mi viejo mi vieja, mi hermana y yo".

"Me desperté, todo traspirado y nunca más tuve fiebre", destacó.