CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Con habituales posiciones frentes contra algunas posturas del gobierno nacional, Jonatan Viale se indignó este martes con que las clases sigan suspendidas en buena parte del país cuando al mismo tiempo se habilitan casinos, peluquerías o shopings: "¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería?".

"Me parece indignante que los chicos no tengan clases. ¿Te pusiste a pensar que mientras vuelve el juego y los dueños del juego están contentos, los chicos siguen sin poder ir a la escuela desde marzo?", cuestionó.

"Para mí el que mejor lo resumió fue Axel Kicillof: las clases presenciales son mucho despelote, un concepto perfecto de lo que significa la educación para el gobernador. ¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes?", dijo Viale.

"Argentina es ese país donde es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, si no preguntale a Grabois; es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede", dijo.

De inmediato, y más allá de su justificación, el tema generó grandes voces de repudio contra esa afirmación en redes sociales, y muchas otras en apoyo.

“criticar a Jonatan Viale por decir que Argentina es una porquería es de peroncho cabeza de termo, este país es una mierda y es gracias a ellos”— Macri volvé!! on Twitter Link Macri volvé!! on Twitter

“@LANACION Ya estaba mal, pero 2003 fue el inicio del MAL. Y veo que quizás ocurra lo mismo que en aquella maldita elección.”— María J. on Twitter Link María J. on Twitter

Esto hizo que en poco tiempo se convirtiera en tendencia en Twitter, con dudas críticas personales.

“Me parece mucho asimilar a la Argentina con Jonatan Viale. https://t.co/46EOEpjyPU”— Mariano Martín on Twitter Link Mariano Martín on Twitter

“@LANACION Debe ser el momento en que cualquier hijo de opina”— Marcelo Pascualino on Twitter Link Marcelo Pascualino on Twitter

Luego de 3 horas, cuando inició su programa en A 24, se hizo eco de la repercusión negativa que recibió, y aclaró su posición:

"Tal vez no es la mejor palabra, pero duele la muerte del sentido común. Hoy se cumplen 246 días sin clases, por eso la indignación. Ese es el país que uno menciona como porquería con mucho dolor. Un millón y medio de chicos perdieron todo contacto con la escuela", añadió.

Además, agregó que "por qué shoping, casino, fútbol, peluquería sí, y escuela no?".