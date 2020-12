CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Al trascender hace unos días la noticia de que Mirtha Legrand regresará a la televisión el sábado 19 de diciembre acompañada por su nieta Juana Viale, comenzaron las especulaciones sobre la continuidad del programa.

Tras reemplazarla durante los nueve meses de pandemia, Canal 13 emitirá un programa grabado, como si fuera en vivo, en el tradicional horario de las 21.30, ya con Mirtha recuperando su lugar. Según está previsto, será una comida a solas entre abuela y nieta.

Ante este retorno, en el programa del sábado, hubo un nuevo episodio de las chicanas entre Viale y la cocinera Jimena Monteverde: “No sé que voy a hacer. No sé qué voy a hacer cuando vuelva mi abuela”, bromeó Juana.

Y enseguida presentó a la cocinera: “Vamos a hacer pasar a Jimena, porque sin ella no hay programa”.

"Me quedé sin aire de la hinchada que te estamos haciendo”, dijo Monteverde, a lo que la actriz retrucó: “Ellos me están haciendo una hinchada, vos me estás haciendo una linchada”.

Entonces, la cocinera lanzó una pícara invitación a la artista: “Qué feo. Si querés, cuando venga la señora Mirtha, tengo un lugar en la cocina”.

“Dale. ¿Pensaste que te iba a decir que no?”, le retrucó Juana.