La polémica se hizo presente durante la edición 94 de los Premios Óscar este fin de semana, cuando el nominado como ‘Mejor Actor’, Will Smith, subió al escenario y agredió físicamente al comediante Chris Rock, luego de que este hiciera un broma de mal gusto sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Ante esta situación, varios famosos dieron su opinión sobre lo ocurrido, uno de ellos fue el también comediante, Jim Carrey, quien criticó la reacción agresiva de Smith y afirmó sentirse asqueado al ver a la gente ovacionándolo tras protagonizar el lamentable hecho de violencia.

Will Smith golpeó a Chris Rock en los premios Oscar 2022 y quebró en llanto

En entrevista para el programa ‘CBS This Morning’, Jim Carrey dio a conocer su postura ante los violentos hechos protagonizados por Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022. El protagonista de ‘El Grinch’, dijo estar ‘asqueado por la ovación de pie’ que recibió Will Smith al recibir el premio, acto que según él prueba que en Hollywood ya no hay personas ‘cool’.

"Will Smith debió haber sido escoltado a la salida por la agresión contra Chris Rock", ya que el comediante pudo haber presentado cargos en su contra ya que el humillante momento quedará para siempre en las redes sociales y en los medios de comunicación.

‘Él (Chris Rock) no quería problemas. Hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo’, comentó el actor en entrevista para CBS This Mornign.