Jey Mammón, habló sobre la acusación de abuso sexual en su contra y su futuro laboral en la televisión.

El humorista, iba caminando por las calles de Buenos Aires, cuando fue interceptado por Matías Vázquez, periodista de A la Tarde, programa que se emite por América TV.

Luego de preguntarle como se sentía, el exconductor de La Peña de Morfi, indicó: “Todo bien, salí a caminar”.

“No hay un nuevo Jey Mammon, es el mismo de siempre”, reveló.

Por otra parte, fue consultado sobre su posible vuelta a la televisión y Mammón fue contundente: “Sí, seguramente que vamos a volver. No sé a donde, pero vamos a volver a la tele”.

Jey Mammón demandará a Telefé por una suma millonaria por "condenarlo sin condena"

Además, se refirió a la acusación de abuso sexual y respondió: "Fue una patada en la cabeza, de la cual te tenés que levantar".

Por otra parte, el notero le consultó sobre su nueva actitud, sin embargo aclaró: “Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo que siempre. No sé cual es el cambio que se ve”. “Los no hechos siguen siendo los no hechos”, añadió.

“Por ahí uno se siente más sólido, porque está de pie. Pero sigo siendo el mismo, las circunstancias siguen siendo las mismas”, señaló Jey Mammón.

Por ultimo, advirtió: “Todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido a una mentira tienen que responder frente a esa mentira”.