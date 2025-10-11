Un buen asado y un mate bien cebado son casi obligatorios en cualquier presentación de la gastronomía local. En esta ocasión, quien se animó a vivir la experiencia fue Jared Leto.

El reconocido actor estadounidense forma parte del elenco principal de “Tron: Ares”, la nueva producción de ciencia ficción de Disney que acaba de estrenarse en los cines de todo el mundo. Durante la gira de prensa, Leto se encontró con un periodista argentino que, además de entrevistarlo mientras tomaba mate, tuvo la gentileza de llevar uno extra para que el músico pudiera probar la tradicional bebida.

Jared Leto probó el mate y… ¿qué opinó?

Su reacción dejó algunas dudas. Aunque sus palabras parecieron positivas, una broma que lanzó enseguida sembró confusión sobre si realmente le gustó o no. Apenas vio el termo y el mate de su interlocutor, el actor los reconoció con curiosidad y enseguida comenzó a hablar sobre Argentina.

Rodrigo de la Serna envió un sentido mensaje a un grupo de bomberos patagónicos: “Gracias..."

“Me encanta tu país. Estuve en Buenos Aires. Palermos es el lugar donde me quedo cuando estoy allá”, contó, señalando el mate y dando a entender que sabía que era una bebida típica de Argentina.

Sin dudarlo, el entrevistador explicó que el mate se usaba en ocasión de diálogo, de charla, y que para esa conversación también había traído mates para que todos probaran. Lejos de invitarle de su propio mate, el entrevistador tuvo el detalle de ofrecer un mate diferente a Leto y otro a Joachim Rønning, director de la película.

Leto no dudó en aceptar la invitación: “Dame ese pequeño sorbo, amigo. Lo hagamos”. Pero enseguida dio uno de los primeros indicios de que, a lo mejor, no era tan fanático del mate como se esperaba. “Solo voy a probar un poco”, dijo mientras su interlocutor le entregaba mates puramente argentinos, es decir, amargos.

Fiesta de la Confluencia 2026: anuncian a los artistas y comienza la venta de entradas

En un primer contacto con la infusión, Leto pensó unos segundos su reacción. “Está muy bueno”, dijo con toda convicción. “Si tomo un sorbo más de esto voy a necesitar hacer entrevistas por el resto de la noche, como 24 horas de entrevista”, bromeó enseguida. Es que no es la primera vez que Leto prueba el mate y por eso también sabe que muchas personas lo usan para mantenerse despiertas.

Pero todavía con su mate en la mano, en medio de los halagos, tendió la mano a su compañero de largometraje y con un tono apenas irónico le preguntó: “¿Querés probar?”. Enseguida los tres estallaron en risas y toda veneración del mate quedó anulada. Sin embargo, reconoció que estaba “bueno”. “Él tiene la de buena calidad”, dijo para cerrar.