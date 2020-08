CAPITAL FEDERAL - Este jueves por la tarde se conoció que el mediático Jacobo Winodrad dio positivo de Covid-19 y se encuentra cumpliendo el aislamiento en su domicilio. “Me tocó a mí, no estoy exento de lo que pasa con este maldito virus”, dijo Jacobo al periodista Juan Etchegoyen mediante un audio.

“Hace 3 días tenía un poco de fiebre y chuchos de frío, fui a mi obra social y me aislaron y me dejaron como sospechoso. Me hicieron estudios que me dieron bien y me dejaron ir, pero a los dos días me comunicaron que di positivo”, afirmó Jacobo.

Asimismo, explicó que cumple el aislamiento en su domicilio y que su hija le deja la comida en la puerta de su habitación.

“Me cuidé siempre, no sé cómo me lo contagie estoy muy deprimido y muy triste. Como estar muerto en vida. No puedo creer todo lo que estamos viviendo los argentinos, ojalá que Dios me ayude. Pero peor es estar en un hospital en terapia intensiva”.

También agregó que los médicos lo llaman tres veces por día y que se cuida para no contagiar a nadie.