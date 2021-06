La modelo e influencer, Ivana Nadal, salió a dar su versión de los hechos. Utilizó su cuenta de Instagram y aseguró que fue insultada por la revendedora que la contactó para realizar el canje de las ollas y negó que las piezas estuvieran arruinadas.

Hace unos días atrás, una joven que revende ollas Essen había acusado a Ivana Nadal de no cumplir con lo que estaba estipulado para un sorteo de varias piezas. Además, desde su perfil de Instagram, la emprendedora denunció que la modelo e influencer se las había devuelto en mal estado: sucias y rayadas.

“Siento que me escupió en mi cara y en la de mi familia, literal. Después habla de empatía. ¡Qué empatía tiene! Ni siquiera fue capaz de lavarlo. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer. Yo pensé que era una persona, así como se muestra en las redes. No tiene humildad, no sabe lo que es ser humilde”, había añadido la emprendedora responsable de Cociná fácil con nosotros.

La versión de Ivana Nadal

Este domingo, Ivana Nadal dio su versión de los hechos. Desde las stories de Instagram, la modelo e influencer denunció agravios por parte de la revendedora y, si bien reconoció que sí había usado las ollas, negó que estas estuvieran arruinadas

A cámara, Nadal explicó que a diferencia de otras pautas pagas, esta vez había acordado un canje con la revendedora. El acuerdo consistía en que a cambio de una olla y sus complementos ella haría un posteo en su feed y cuatro stories. Además de asegurar que la emprendedora le envió piezas de regalo, aclaró que las publicaciones contaban con su aval.

“Me mandó las ollas, me mandó un regalo. Hice el posteo, me lo autorizó y ya. Hice el sorteo pero como ella no se quedó contenta con la cantidad de seguidores que ganó, porque tenía otras expectativas, simplemente decidió mandarme muchísimos mensajes con insultos y maltratos pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo”, explica Nadal en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Tras haber anunciado que lamentablemente no se podría llevar a cabo el sorteo, Nadal había borrado el posteo del feed. Sobre esta acción explicó por qué lo hizo. “Decidí que si para ella realmente fue un esfuerzo tan grande que le trajo tantos problemas, le pedí que por favor haga el sorteo. Me dijo que lo iba a hacer. [Aunque] Era obvio que no lo iba a ser”, lanzó en tono irónico.

Nadal explicó el motivo por el que no había podido devolver las cajas del producto, tal como se lo habían entregado: “No me importa a mí perder el único pago que tuve por hacer esta acción. Claro que las ollas tienen uso, me las dio para que las use y las usé. Las usé re poco igual. Y no estaban arruinadas ni nada y se las devolví lo mejor que pude. No tenía las cajas porque las reciclo”, precisó.

Sobre el final del video, Nadal se disculpó con sus seguidores por las molestias ocasionadas y aclaró que no tenía en su poder nada que no le correspondiera. “Les pido disculpas a todos, pero yo tampoco me quedé con las ollas”, concluyó.

Con información de La Nación