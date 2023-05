Ivana Nadal abandonó el desodorante y reveló un insólito método para reemplazarlo: "Es mágico"

Ivana Nadal se mantuvo alejada de la atención mediática durante un tiempo, después de haber sido una figura destacada en los medios. La popular influencer saltó a la fama en Tyc Sports y luego participó en diferentes canales de televisión, incluyendo Telefe y, más recientemente, TNT Sports. Sin embargo, durante la pandemia decidió alejarse de todo y tuvo un momento de reflexión importante.

La modelo que está viviendo en Tulum, México, sorprendió al contar en un video en Instagram que ya no usa desodorante. Y que utiliza un método natural que le funciona a la perfección.

Se trata de un cambio que realizó para dejar el desodorante y mantener su higiene de forma más amigable al medio ambiente y que con la que incluso se puede evitar la transpiración.

"Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón", reveló en sus stories.

"Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte", agregó.

Además, Nadal explicó cómo se lo ocurrió ponerse limón en las axilas: “Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”, dejándole el dato a sus fanáticos y ratificó que la técnica le resultó efectiva. Por su parte, la modelo cerró: “Épico, altísimo dato”.