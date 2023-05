Iván de Pineda será anfitrión en un desfile de Versace y su presentación se viralizó: ¡Dua Lipa compartió su video!

Iván de Pineda fue seleccionado como el presentador del desfile de moda "La Vacanza" de Versace, un evento de gran importancia que contará con la destacada participación de la famosa cantante Dua Lipa. El anuncio fue confirmado mediante una emocionante publicación en las redes sociales de la icónica casa de moda italiana, la cual se volvió viral.

En el vídeo, el conductor se dirigió al público en inglés para anunciar el evento. “Hello, I am absolutely thrilled to invite you to a live broadcast of the ‘La Vacanza’ fashion show by Versace,” expresó con toda su formalidad y buena onda al mismo tiempo.

De esta manera, invitaba a todos a formar parte del show de moda. “Como verás, la Riviera Francesa es nuestro escenario. Las estrellas Dua Lipa y Donatella Versace son las codiseñadoras de esta colección de mujer”, agregó.

El desfile tendrá lugar el 23 de mayo a las 14:00 horas (hora de Argentina). Como era de esperarse, el anuncio de Ivan generó revuelo en el perfil de Versace. El público argentino copó la sección de comentarios de la marca de lujo internacional. Además, Dua Lipa compartió el clip en sus historias y eso también ayudó a su viralización.

Hasta el momento de publicada esta nota, el video en la cuenta de Versace cuenta con 82,5 millones de reproducciones y más de 4 mil comentarios, entre los que destacaron los de algunas celebridades argentinas como la China Suárez y Oriana Sabatini.