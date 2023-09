Este viernes se conoció una triste información que tiene como involucrado a un ex participante de Gran Hermano.

Se trata de Maxi Giudici, quien se encuentra “internado con consigna policial” tras haber consumido un blíster completo de clonazepam.

El “cordobés" atraviesa un momento personal preocupante. Luego de que Juliana Díaz confirmara una vez más su separación, se supo que sufrió un accidente en la vía pública el pasado jueves.

Guidici chocó un auto que estaba estacionado. Lo insólito de la cuestión es que las personas que estaban a bordo del otro vehículo se bajaron para pegarle, pero frenaron la acción al reconocer al mediático.

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla y generó preocupación por su delicado estado de salud

“Maxi de GH también chocó. Cuando se bajaron las cuatro personas intentaron golpearlo, pero al reconocerlo le pidieron foto”, informaron desde la cuenta de Twitter Ejército de LAM, administrada por un productor del programa de chimentos que conduce Ángel de Brito.

Sin embargo, hace dos meses atrás también había sufrido un inconveniente con su vehículo. “Hoy me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me vi con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de masticar, de pasar la amargura. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Les mando un beso a todos, que tengan un muy feliz comienzo de semana. Hay que sonreírle a todo, como venga. Con una sonrisa, se pasa todo”, reveló en aquella ocasión.