La emblemática actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, famosa mundialmente por su inolvidable papel de “La Chilindrina” en El Chavo del 8, encendió las alarmas este pasado martes al confirmarse su hospitalización de emergencia debido a un deterioro neurológico.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la intérprete fue ingresada tras sufrir una crisis que inicialmente fue catalogada como una fuerte crisis de ansiedad. Sin embargo, posteriormente se confirmó que presentaba una baja de sodio en sangre, consecuencia directa del deterioro neurológico que ha venido agravándose en los últimos meses.

La actriz, de 78 años, había mantenido una intensa agenda laboral, lo cual, según allegados, pudo haber elevado sus niveles de estrés y perjudicado su estado físico. “La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, explicó una fuente a TVNotas.

Durante una reciente visita a Perú, familiares y colaboradores notaron dificultades en María Antonieta para expresarse con claridad y hasta para tragar, síntomas que alertaron sobre su delicado estado de salud. A esto se suman otros signos como pérdida de peso y ojos ojerosos, que también fueron reportados.

Verónica Fernández, hija de la actriz, intentó llevar tranquilidad a los seguidores de su madre, asegurando que actualmente se encuentra bajo observación médica en casa, en un ambiente cómodo y protegido.

No obstante, fuentes anónimas comentaron a la prensa que el ánimo de la actriz está bastante decaído. Según estas voces cercanas, María Antonieta habría manifestado sentirse sola y relegada, con la percepción de que sus hijos prefieren la compañía de sus mascotas antes que la suya. "Se le va la onda y se pone agresiva. Por momentos está bien y luego se altera sin motivo aparente", revelaron.

Sobre la ausencia o presencia de sus hijos durante la actual hospitalización, la familia ha preferido mantener discreción. “La familia es la que sabe lo que realmente pasa”, señalaron.

Con más de 60 años de carrera artística, María Antonieta de las Nieves sigue demostrando su pasión y compromiso con el entretenimiento, a pesar de los obstáculos que la salud le ha presentado. Este episodio pone en evidencia las consecuencias físicas y emocionales que conlleva una vida dedicada y llena de trabajo consecuente.