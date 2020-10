BUENOS AIRES (ADNSUR) - A una semana de confirmar su contagio de coronavirus, el chef Germán Martitegui debió ser internado este martes en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro.

Según se indicó, la internación se produjo por complicaciones en su salud por su cuadro de Covid-19, ya que sufre una neumonía leve. El reconocido jurado de "MasterChef Celebrity" se encontraba aislado desde el 15 de octubre por precaución, pese a que el primer resultado de su hisopado diera negativo, indicó Crónica.

"Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo", escribió el martes pasado en Twitter y detalló: "Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a Masterchef y a Tegui".