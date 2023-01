Insólito error en Gran Hermano: la producción mostró el "afuera" en vivo y los jugadores quedaron consternados

Este pasado lunes, la casa de Gran Hermano quedó conmovida y en medio de un caos por la supuesta salida de Alfa, quien había anunciado que quería dejar el reality inmediatamente tras la eliminación de Maxi. Sin embargo, toda la situación quedó en el olvido luego de que la producción cometiera un error durante la transmisión de esa noche.

Durante el comienzo de la emisión se transmitieron imágenes en vivo de la casa. En ese momento se pudo ver a Julieta, Nacho, Romina, Agustín, La tora y Daniela en el living, sentados en el sofá y de repente pudieron ver la imagen de su compañero recién eliminado en la televisión.

Todos se alegraron y comenzaron a saltar pensando que era una comunicación por parte de Santiago Del Moro, sin embargo, la imagen solo duró segundos, por lo que se pudo conocer que fue un error de producción.

La reacción de los participantes ante la transmisión errónea en Gran Hermano

“No, ¿qué está pasando? ¿Se va Alfa?”, lanzó Julieta al ver cómo la pantalla enseñaba al exparticipante cordobés en el estudio del programa.

“¿Viste la sonrisa que tenía? Me parece que fue un error”, acotó Daniela, quien no pudo evitar señalar que lo que habían logrado ver por la televisión se trataba de algo que no estaba pensado para ellos.

Por su parte, La Tora no pudo evitar hablar de la posibilidad de que su excompañero volviera a participar del reality: “Lo estarán preparando para entrar a Maxi”. Y, si bien esto no era más que un error, la joven no perdió las esperanzas en que fuera así.

Como bien es sabido, los hermanitos solo tienen un acceso limitado a lo que ocurre afuera de la casa y es a través de la televisión que ven diariamente para comunicarse con el conductor del programa. En cada una de las emisiones, los integrantes del reality se reúnen frente a la pantalla para ver qué novedades tienen para ellos en el transcurso de la semana.