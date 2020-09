BUENOS AIRES (ADNSUR) - En Instagram, Inés Estévez compartió un clip con sus compañeras de Pequeña Victoria. Muy enojada, explicó que no formará parte de la segunda temporada e hizo un fuerte descargo dedicado, especialmente, a la producción.

"Bello saber qué Pequeña Victoria está nominada a los premios Emmy. Una pena que en esta segunda parte no me hayan integrado al plan. Hay otros autores, no más casa Diana y no más Selvita. Sabor agridulce. Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par semanas, en menor medida, también iba a participar. Súbitamente, ya no", posteó.

Cuando en Twitter una seguidora le consultó si no seguirá formando parte de la novela, Inés volvió a expresar su indignación. "No. Me volaron. Pero antes me tuvieron un año esperando y diciéndome que se hacía la segunda temporada. Que no agarre otros trabajos y blá. Hermoso todo", señaló.

Felices en Telefé con la nominación a los premios Emmy Internacionales de “Pequeña Victoria”, que fue producida por Viacom y Burman. En noviembre confirmaron la segunda parte en miniserie -8 capítulos- y coproducción con Amazon Viacom y Juan Taratuto en la dirección. Están las protagonistas Julieta Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez. En cuanto a las participaciones masculinas, estarían Daniel Hendler, Luciano Castro, Facundo Arana, Alan Sabbagh y el hijo de Guillermo Francella, Nicolás. Los premios se entregarán el 23 de noviembre en forma virtual, debido la pandemia