Imitó a Wanda: Tamara Báez se lanzó como empresaria y apostará a un local de milanesas

Antes de ser famoso, L-Gante probó diversas formas para poder ganar dinero y vivir. Entre diferentes trabajos, cantante de cumbia 420 se desempeñó y llevo a adelante su propio emprendimiento de sándwiches de milanesa junto a Tamara Báez, su expareja.

Precisamente en las últimas horas, la influencer aseguró que abrirá un local de comida. Todo salió a la luz en pleno cruce con una seguidora de Instagram, quien le hizo una insólita crítica sobre su físico. Para defenderse, la influencer tomó la decisión de exponerla ante miles de personas y sus fanáticos se encargaron del resto.

Indignada, Claudia Brizuela no se echó atrás y le escribió otro mensaje privado. “Ridícula, mandaste a toda la crema de provincia a putearme. jajaja. No tenés personalidad que mandás a la gente. Por dios, lo negra no se va ni con la plata del mundo”, comenzó diciendo

"Sabés lo que te falta": Tamara Báez apareció en el vivo de Wanda y explotó de bronca

“Gracias a dios yo no necesito vender mila ni tener un negro como vos que lo único que sabe hacer es fumar mari jajaja. Dios...”, remató.

Fiel a su estilo, Tamara no se quedó callada y duplicó la apuesta. “¿Qué pasó? ¿Te asustaste? jajaja. ¿Por qué cambiaste la foto de perfil?”, escribió a modo de chicana. “Aguanten las milas. Encima me estoy por poner un local, imaginate”, cerró.