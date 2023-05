Ideal para "Moni Argento": Una empresa regalará televisores a cambio de ver publicidad de por vida

Una empresa lanzó una idea al aire que llegó a resonar en todo el mundo: regalará televisores a usuarios a cambio de que estos vean publicidad de por vida.

Telly es la empresa fundada por Pozin con el propósito de dar a conocer su innovadora idea de negocio: regalar un televisor 4K HDR de 55 pulgadas, el cual incluye una segunda pantalla que muestra información diversa y publicidad de manera constante. Además, ambas pantallas están conectadas por una barra de sonido.

Según informó el diario digital estadounidense The Verge, parte del pago por el uso del televisor implica renunciar a cierto grado de privacidad, ya que este dispositivo cuenta con una cámara incorporada. Telly reservará el derecho de recopilar información sobre el usuario a través de la cámara, y en caso de que el usuario se niegue, deberá abonar el costo total del equipo o devolverlo.

Cómo es la pantalla que muestras las publicidades

La pantalla inferior es capaz de mostrar una variedad de widgets, incluyendo resultados deportivos, un feed de noticias, el tiempo y los precios de las acciones. Los anuncios podrían aparecer en una sección del extremo derecho del Smart Display.

Aunque los anuncios no interrumpirán lo que esté viendo el usuario, las publicidades podrían utilizar ambas pantallas cuando no se esté utilizando el televisor. Así, cuando la principal no esté en uso, el anuncio podría abarcar ambos displays.

El televisor gratis incluye 40 juegos distintos y la capacidad de reproducir música vía streaming. Incluso tiene un asistente de inteligencia artificial, Hey Telly. La compañía no detalló sobre cómo se van a implementar estas características y los servicios que estarán en los televisores Telly.

Por el momento, Telly oferta en su página web una reserva del televisor gratis. En total y por ahora hay 500.000 dispositivos gratuitos, y se comenzarán a enviar entre junio y septiembre.