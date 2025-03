Después de que la Justicia italiana dictara la sentencia parcial del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, dando lugar a la denuncia por adulterio realizada por el futbolista, continúa la batalla mediática entre ambos en las redes sociales.

Mauro Icardi decidió romper el silencio este miércoles y compartió varias historias en su cuenta de Instagram donde aseguró que no se ha rendido y que seguirá luchando para reencontrarse con sus hijas Isabella y Francesca.

Según informó la panelista Yanina Latorre, como consecuencia del incidente, Icardi "no podrá ver a las hijas por 180 días" por determinación del fiscal a cargo.

Latorre también reveló que "las abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente" y que el futbolista "no consigue abogado… a los que contactó le dijeron que no".

Ante esta situación, Icardi decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. "Voy a pelear hasta el ultimo momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día, VOY POR TODO CONTRA TODOS con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien", escribió.

En sus mensajes, el jugador del Galatasaray también expresó su anhelo de poder volver a disfrutar de momentos con sus hijas, a quienes les prometió que "pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedo y a vivir la felicidad que merecemos".