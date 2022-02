Iara Santana, la joven referente en el Hip Hop de Comodoro que audicionó para La Voz

Iara Santana tiene 20 años, es oriunda de Comodoro Rivadavia y desde los 12 años comenzó a indagar en el mundo de la música con clases de guitarra. Aunque ella contó que desde niña sus oídos se prestaron en su casa para investigar distintos géneros musicales.

En diálogo exclusivo con ADNSUR, la joven recordó "mi mamá siempre fue de mandarme a actividades extracurriculares, y a los 12 años me mandó a clases de guitarra a la academia 'Steiner', esa fue la primera vez que pude interactuar con instrumentos", relató Santana.

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Arte, y de allí en más todo el contexto favoreció a que ese universo artístico sea parte de su vida cotidiana. Vivió en aquel primer año la transición de la institución educativa que pasó de tener el título de "Técnico Multimedial" a Bachillerato de Música.

HIP HOP

A través de su paso por la Escuela de Arte, forjó amistades que le abrieron paso a conocer el freestyle. "Yo me juntaba con mis amigos y ellos hacían freestyle todo el tiempo, poníamos bases de rap y nos juntábamos a improvisar en el momento. A veces con alguna temática, hay bases que se llaman FMS y te aparecen palabras", mencionó la artista.

A los 16 años, Iara comenzó a componer y a "freestylear", pero sin embargo, su primer tema propio no fue de Hip Hop sino de cumbia, y allí de nuevo aparecen los mundos musicales que siempre han estado vivos en su cultura artística.

Gracias a los "recreos culturales" de la Escuela de Arte recordó que al presentarse todos los viernes frente a un público, le permitió perder el miedo a tocar en vivo. En su momento, interpretaba covers de rock nacional.

Ya con 18 años, empezó a escribir Hip Hop y a concurrir a todos los eventos de esa índole. De a poco comenzó a subir las canciones propias al canal de Youtube, y fue grata la sorpresa de descubrir que la gente en la calle se sabía su música.

"La movida del Hip Hop en la Patagonia la siento muy unida, acá en Comodoro seremos 3 o 4 chicas rapeando. Siempre el mismo público son los artistas, hay mucho apoyo mutuo", valoró Iara.

Está próxima largar una canción y videoclip junto a Tena Martins, que habla sobre la represión policial. La joven indicó que le parece muy importante apoyar las causas sociales.

"Estoy super agradecida con toda la gente que me escucha, o me va a ver. El Hip Hop para mí transmite mucho mejor lo que uno quiere decir. Hay que escuchar música, leer, nutrirse mentalmente y apoyar a los artistas locales. Hay mucho talento, artistas como Gianne que ahora se va a Buenos Aires, Lilo NC que también rapea hace años, son grandes compañeras", expresó Santana. Y anticipó que el próximo 25 de febrero se presentará en "La Ranch" con "The South Bitches" en el Trahuil junto a Gianne.

También la cantante les envió un especial agradecimiento a los chicos de Poesía Urbana y Periferia Récords, que están hace muchos años y para ella fueron referentes siempre.

LA VOZ ARGENTINA

"Fui el lunes a las 10 de la noche de ansiosa a hacer fila, era la número 25, no dormí nada", relató la cantante entre risas. Y explicó que ingresó al auditorio en una tanda de 30 personas, y fue rápido. Cada participante tenía un plazo de 30 a 40 segundos para cantar.

"Yo me presenté con una canción de La Rosalía y C Tangana que se llama 'Antes de morirme', intenté elegir la mejor parte y la canté casi completa, eso me sorprendió", destacó Santana.

La artista comodorense valoró que "había muchas personas, varios de otro lado y todos con muy buen nivel", quien en esta oportunidad asistió por primera vez a un cásting de televisión aunque si tenía experiencias previas en concursar ya que se había presentado en los certámenes culturales Evita, y ganó dos veces. En aquel momento tuvo la posibilidad de viajar a a Trelew y a Trevelin representando a la ciudad con canciones propias.

MANDANDO FRUTA

Este próximo sábado 19 y domingo 20 de febrero llega al Parque Saavedra "Mandando fruta" un evento que contará con Batallas, B-Boy/Poppin, y una competencia de freestyle en la que Iara Santana será parte del jurado y también rapeará en vivo.

Será a partir del mediodía y hasta las 21 horas. La entrada es libre y gratuita y contará con la presentación de artistas de otras ciudades vecinas. También habrá otros estilos musicales como folklore, cumbia, tango.