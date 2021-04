CAPITAL FEDERAL - Este jueves, el periodista Pablo Montagna había asegurado en su cuenta de Twitter que el “Loco” Montenegro había dado positivo de coronavirus: "Hernán El Loco Montenegro Covid positivo".

Sin embargo, horas después y ante la repercusión que esto había generado, el ex basquebolista y uno de los participantes favoritos de MasterChef salió a aclarar: “Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+".

@pablomontagna Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar! Link Tweet de Hernán Loco Montenegro

Bajo ese marco, agregó: "No asistí a la grabación de PH por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos. ¡Gracias por estar!”, cerró en su publicación.