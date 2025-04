En medio de las repercusiones por la reciente separación entre Javier Milei y Yuyito González, un nuevo nombre comenzó a circular como presunta tercera en discordia: “Rosemary”, una mujer vinculada desde hace tiempo al entorno cercano del Presidente.

Según revelaron, González habría sospechado de esta figura que, aseguran, fue pareja del mandatario en el pasado y que actualmente mantiene una amistad con él. Incluso señalaron que habría trabajado como asesora de imagen.

En ese marco, Rosemary habló con la prensa. “Hace mucho que nos conocemos”, admitió. Y cuando le preguntaron si tenían una relación muy cercana, respondió con una sonrisa ambigua: “Dicen…”, señaló a un notero de Infama.

Consultada por su rol profesional, aclaró: “Yo solo le cambié el look de las corbatas y de la campera”. También dijo ser periodista recibida y desligarse de vínculos políticos: “No soy del partido ni tengo contrato, soy particular”.

La frase más enigmática llegó cuando le preguntaron si veía posible convertirse en primera dama. “No hay posibilidad”, respondió al principio. Pero luego, con cierta ironía, deslizó: “Quizás sí… pero no sé con quién”.

YUYITO GONZÁLEZ CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN CON MILEI

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado”, explicó en su programa.

Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, enfatizó que no habrá explicaciones adicionales:"No voy a hacer de esto una novela. Sepan que no tengo nada para decir más que esto".

La expareja destacó que la separación se concretó "con dignidad, entereza y madurez", manteniendo una relación cordial. "Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación", aseguró Yuyito, quien rechazó especulaciones sobre posibles tensiones. La conductora justificó el anuncio público argumentando coherencia con su transparencia anterior: "Así como compartí lo lindo durante estos meses, sentí que era justo comunicar este cierre".

La relación, que comenzó discretamente, se había hecho pública en agosto de 2024 cuando Yuyito confirmó el noviazgo durante su programa: “Estoy de novia. Sí, feliz. Está bueno darle una nueva oportunidad al amor”. El punto de inflexión había sido su aparición conjunta en un acto oficial en el ex CCK, donde asistieron a una obra teatral vinculada a la Ley de Juicio por Jurados.

El flechazo ocurrió en mayo de 2024 durante la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica de Milei en el Luna Park. Según reveló el propio Presidente, fue su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien invitó a Yuyito al evento. La relación se consolidó rápidamente, con muestras públicas de afecto y apoyo mutuo en eventos políticos y culturales.

A principios de abril, durante el regreso de su programa, Yuyito había desmentido rumores de crisis al mostrar muñecos que los representaban y dedicarle un mensaje a Milei: “Es un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino”. Sin embargo, según fuentes cercanas citadas en los medios, los rumores sobre dificultades persistían desde semanas antes del anuncio.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR