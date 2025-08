En tiempos donde la exposición en redes sociales parece casi inevitable, cada vez más figuras del mundo del espectáculo eligen cómo y cuándo mostrarse. Algunos comparten su día a día sin filtros; otros, en cambio, optan por el bajo perfil, incluso cuando se trata de navegar en plataformas como Instagram o TikTok.

Para muchos artistas, las redes sociales funcionan como una herramienta de trabajo, promoción o construcción de marca personal. Sin embargo, también hay quienes las consumen simplemente por entretenimiento, para “despejarse” o estar al tanto de lo que sucede en el mundo digital sin necesariamente formar parte activa.

Este consumo silencioso, lejos del ojo público, no es raro entre celebridades que prefieren evitar el escrutinio constante, pero que igual sienten curiosidad o placer por el contenido que circula. Desde memes hasta clips de actualidad o videos virales, el algoritmo también atrapa a los que parecen vivir alejados de lo virtual.

Guillermo Francella y Rebeca Hwang, experta en IA, darán una charla sobre tecnología y humor

En ese marco, el reconocido actor Guillerme Francella sorprendió a todos al revelar que usa perfiles falsos o cuentas secretas para navegar por las plataformas. Así lo señaló, al visitar el programa “Antes que Nadie” del que participa su hija Yoyi en Luzu TV. Cabe mencionar que el actor fue para promocionar su nueva película “Homo Argentum”

En tanto, cuando le preguntaron si tenía redes, Yoyi respondió sin dudar: “Falsos. Una identidad oculta”. Entre risas, Francella confesó que no publica nada, pero que se entretiene con los reels y sigue a gente que le interesa. “Me divierto con los reels, sobre todo en Instagram. Pero con un nombre de fantasía”, dijo.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Consultado por el tipo de contenido que consume, fue directo: “No, me veo... nada, boludeces”. Su sinceridad y humor generaron risas en el estudio, y dejó en claro que, aunque no tiene un perfil público en redes, no está desconectado del mundo digital.

DE QUÉ TRATA HOMO ARGENTUM, LA NUEVA PELÍCULA DE FRANCELLA

Se trata de una comedia compuesta por 16 historias satíricas, todas protagonizadas por Guillermo Francella, quien se transforma en distintos personajes para retratar, con ironía, varios rasgos del imaginario argentino. No hay moralejas ni redención: hay humor, incomodidad, ternura y una mirada filosa sobre lo cotidiano. La película se estrenará el próximo jueves 14 de agosto en todos los cines del país.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Cada historia muestra una tensión muy reconocible. El oportunismo, la doble moral de clase media, la pasión exagerada por el fútbol, el consumo aspiracional, la corrección política sobreactuada, la cultura del "canuto", la mafia de la amistad y el arte nacional de “hacerse el boludo”. Francella cambia de rol en cada escena, dando vida a figuras ambiguas, miserables o entrañables, pero siempre cercanas.

Sin querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese universo que todos conocemos, aunque muchas veces preferimos no ver.

Además, Homo Argentum marca el reencuentro de Guillermo Francella con los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn, tras el éxito de El Encargado, en una nueva propuesta que pone el foco en el humor con una mirada aguda y provocadora.

De visita a la Patagonia, la periodista de TN Paula Bernini protagonizó al aire uno de los bloopers del año

Con información de Noticias Argentinas y Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR