BUENOS AIRES (ADNSUR) - Héctor Niclaux ganó este lunes 14 de septiembre un taxi 0 kilómetro en el juego de las ruletas de Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka.

"Estoy hace 22 años con el taxi y también hago trabajos de herrería", dijo el taxista, quien es titular del coche.

"Tengo un auto modelo 2011. Le queda un añito y está difícil ahora para cambiarlo. Tiene medio millón de kilómetros”, explicó Héctor, quien eligió el número 11. "Mis hijas nacieron en el mes 11 y con mi actual pareja comenzamos la relación un día 11. Por ahí es una señal", aclaró.

"Todos los días mi esposa me despierta con un beso", reveló el taxista, hincha de Independiente, cuya comida favorita es el pastel de papas y le gusta el rock nacional, sobre todo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la primera ruleta salió el 31, por lo que en la segunda debió buscar el 30 o libre (0). Al salir el libre, la bandera negra y amarilla (0) o el 1 en la tercera ruleta lo hacían ganador del taxi 0 kilómetro. ¡Y salió la bandera negra y amarilla!

¡Héctor ganó un 0KM y de la emoción no le salieron las palabras!

"Te quiero escuchar, Héctor", le dijo Guido Kaczka.

"No me salen las palabras. Son muchas horas, me imagino cómo deben estar en casa", fue lo único que pudo decir el taxista, visiblemente emocionado.