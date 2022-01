Guido Süller tuvo un accidente de tránsito y el conductor del otro auto se escapó

El accidente de tránsito ocurrió este domingo, cuando Guido Süller volvía a su casa de cenar con sus amigas, y otro auto impactó contra su camioneta y se dio a la fuga.

El hecho se produjo a la altura de la ruta 9 kilómetro 47 cerca de la 1 de la madrugada de este domingo cuando fue impactado por una Renault Kangoo blanca que se escapó tras el choque. “Me re chocaron todo el auto”, fueron las primeras palabras del mediático cuando se produjo el siniestro.

Inmediatamente, personal policial y una ambulancia llegó hasta el lugar donde se le realizó a Süller el control de alcoholemia que dio negativo (no consume alcohol) y se le colocó un cuello ortopédico.

Luego de este episodio vial, Guido compartió un fuerte mensaje desde sus historias de Instagram con una profunda reflexión sobre vivir la vida.

"Cuando te mueras, nadie va a morir por ti! Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar...", indicó el mediático con una imagen de un tren en movimiento.

Y agregó: "Deja de vivir para darle gusto a los demás. Vive sin remordimientos, sin culpas! Tu única obligación en esta vida es ser feliz!".

Desde hace un tiempo, el hermano de Silvia no se encuentra participando activamente en los medios, por algunos problemas de salud que lo vienen afectando. En diciembre, acudió al Hospital Austral por una afección en los ojos, de la que viene sufriendo hace varios años, y los médicos decidieron realizarle una cirugía con la intención de mejorar su calidad de vida.

“Fue una operación de 3 horas, con anestesia local, intubado. Me vaciaron el ojo, literal. En realidad me tengo que hacer los dos ojos, pero ahora no puedo porque quedo ciego. Me van a hacer de a uno. Me vaciaron el ojo y me lo llenaron con gas. Es una bolsa que se desinfla sino”, indicó el mediático en charla con Paparazzi luego de dicha operación.