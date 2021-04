CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A poco más de una semana de que se hiciera viral la denuncia mediática de un hombre que aseguró no haber recibido nunca el premio que ganó durante su participación en el programa Bienvenidos a bordo Guido Kaczka, conductor del ciclo, rompió el silencio para aclarar la situación.

"En marzo de 2021 les pregunto qué es lo que me iban a dar para no alquilar un flete e irme hasta Capital… Cuando llego con la camioneta para cargar el premio veo que lo que me dan es un secador de pelo. En los 4 meses anteriores me dijeron que iba a ser una heladera”, había asegurado el participante, Cristian Cirigliano, en relación a la situación vivida tras sacar el "lingote rojo" en el programa emitido por Canal 13.

Además, el taxista denunció que nunca recibió el premio en efectivo, sino que solo le dieron un voucher por 2 mil pesos en un supermercado.

Tras sus dichos, Kaczka habló con Intrusos y explicó que "el lingote rojo nunca, jamás entregó una heladera".

"No sé por qué él pensó que ese era el premio. Me dicen que nadie le dijo que el premio era una heladera. Después con los 30 mil pesos hubo un tema con el banco y su cuenta", remarcó.

Y sumó: "Todos firman antes el plazo (de entrega de premio). Y todo estuvo en ese plazo. En este caso fue todo como tenía que ser".

Además, el conductor aseguró que "esto es televisión, cualquier cosa que no se entregue o que no se haga como corresponde... vas a tener el derecho seguro y se te va a recompensar".