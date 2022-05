Grave denuncia de Romina Gaetani contra Facundo Arana: "Tuvo actitudes violentas conmigo"

La actriz Romina Gaetani brindó este viernes una entrevista a LAM - el programa conducido por Ángel de Brito - y luego de un repaso por su trayectoria y de contar las buenas experiencias que tuvo con reconocidos colegas, habló de la "violencia" que ejerció Facundo Arana contra ella cuando eran compañeros de tira.

"Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griterío, palabras que no están buenas que te digan, con golpes en la mesa”, aseguró.

Además contó que le había dicho: "Si fueras hombre te cagaría a trompadas”, agregando que “en Marcos Paz fue más violento”, y explicó: “Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Paparazzi y al oído me dijo: "Tanto quilombo por ser una puta falopera".

"Yo me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo: ‘Ni una cosa ni la otra, amor’, y le choqué la copa. Ni puta ni falopera; y si lo fuera, es mi problema”, cerró.