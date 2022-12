Nueva cara. Este jueves, Ariel Ansaldo, un parrillero oriundo de Buenos Aires, se sumó como uno de los nuevos participantes de Gran Hermano 2022.

El hombre de 45 años se presentó como una persona divertida y muy alegre, que posiblemente renueve el aire de la casa más famosa del país en uno de sus momentos más difíciles de conviviencia.

El nuevo jugador es oriundo de Berazategui y en su presentación contó que es licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, hizo marketing, televisión, promociones, coordinó viajes de egresados.

“Era muy fachero, no sabés lo fachero que era. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”, dijo divertido para que el público lo conozca.

En plena pandemia inauguró su parrilla a la que le puso “El quincho de Ansaldo”. Ya adentro de la casa contó que ronca, que le gusta nadar y que es hijo único, como para que sus nuevos compañeros sepan algo más de él.