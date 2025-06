Gran Hermano: Eugenia Ruíz quebró en llanto, confesó que extraña a su hijo y evalúa dejar la casa

Eugenia Ruíz ya acumula más de dos meses dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), y la experiencia comienza a pesarle. En las últimas horas, no pudo contener la emoción y admitió que está pensando seriamente en abandonar el programa debido a cuánto extraña a su hijo, Felipe.

“Lo necesito conmigo, no puedo más”, le confesó con sinceridad la participante oriunda de Santiago del Estero a Selva Pérez Carvalho durante una conversación en la habitación. Según contó, lleva más de tres semanas sintiéndose así, y ese estado anímico le impide desenvolverse plenamente dentro del juego.

Visiblemente afectada, enumeró con tristeza las cosas cotidianas que más echa de menos de su hijo, y dejó abierta la posibilidad de irse voluntariamente del reality utilizando el recurso de la “puerta giratoria”.

“Necesito escucharlo, abrazarlo, sentirlo. Escucharle la voz. Te juro que cuando veía la puerta giratoria me quería escapar con ellos. Necesito que me cuente de su colegio, lo dejé solo y me siento culpable”.

“No voy a hacer campaña para irme, pero supongo que el resto lo va a hacer viéndome tirada así“, reflexionó. Más allá de ese malestar, este domingo ratificó que quiere seguir en el reality.

“Sé que estuve media rara porque extraño a mi hijo, pero también me quiero quedar. No tengo estrategia, pero me banqué un montón de cosas. Espero recuperar las cosas que gustan de mí. Es muy difícil, quiero llegar a la final. Bánquenme, a pesar de las macanas”, sostuvo en el confesionario en diálogo con el Big.