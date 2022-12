Apenas comenzó el programa, Santiago del Moro ingresó a la casa y dio la noticia de que sacaba a una de las tres de la zona de riesgo porque era la menos votada por el público.

Para sorpresa de muchos, fue Romina quien recibió menos votos negativos de las tres, ya que recibió el 7,97% de los votos en contra.

Todo quedó entre las dos restantes participantes, pero considerando las tendencias, Daniela se convirtió en la novena eliminada de la casa más famosa del país con el 73,29%. En tanto que Julieta recibió el 26,71% de los votos.

Mientras la participante se abrazaba con Julieta y con Romina, sus dos amigas, con quienes comenzó a sospechar de la posibilidad de una espontánea de Coti, Thiago se fue a la habitación de mujeres a esperarla, con el rostro ensombrecido por el peso de su decisión.

“Chicos fue una experiencia hermosa para mí. Los quiero mucho a todos y no me quiero ir peleada con nadie, y los sigo en Instagram. Espero que me sigan también”, adelantó la joven, que tardó apenas segundos en tomar su equipaje y salir de la casa.

“Cuidate”, le dijo Daniela a Thiago, besándolo en la entrada al dormitorio donde estaba su valija y una Coti muy acongojada, al menos en apariencia, ya que fue ella quien les hizo la espontánea a la morocha y a Julieta.

“Los quiero mucho a todos, son lo más y me voy feliz. En serio. Estoy contenta. Fue una experiencia única y sonrían que son más lindos con la sonrisa en la cara y son buenas personas todos y los veo afuera”, cerró Daniela antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.