Graciela Alfano volvió a picantear y contó con quién tuvo 'el mejor sexo de su vida': "me prendí como una fiera"

Graciela Alfano volvió a generar revuelo con sus declaraciones. Invitada al programa Puro Show, emitido por El Trece, la ex vedette de 71 años habló sin filtros sobre relaciones, emociones y una experiencia que, según aseguró, marcó un antes y un después en su vida íntima.

Todo comenzó cuando los conductores del ciclo, Pampito y Matías Vázquez, le preguntaron sobre la conexión entre el deseo, el amor y la sexualidad. Fue entonces cuando Alfano sorprendió a todos con su testimonio: “El mejor sexo del planeta lo tuve un día que fui a que me hagan un masaje tántrico”, confesó, desatando la sorpresa en el estudio.

Según relató, aquel encuentro se dio con un joven llamado Fabián, al que no conocía y que no parecía, a simple vista, alguien que pudiera desatar tanta pasión. “Me empezó a tocar los puntos, me relajó, me hacía soplar, me decía ‘largá el aire’, y de pronto vino el contacto acá (señaló la cabeza). Me hizo algo en el oído y yo me prendí como una fiera”, recordó entre risas y con notable emoción.

Alfano contó que la sesión fue paga, pero aclaró: “ahí terminó el masaje. Después sí… el mejor sexo de mi vida lo tuve con este muchacho que ni conocía”. Y añadió, con tono nostálgico: “no volví a verlo porque me pareció tan maravilloso lo que nos había pasado que algunas cosas tienen que quedar ahí”.

Lejos de quedarse en lo anecdótico, la actriz aprovechó el momento para dejar una reflexión sobre los vínculos. “El sexo puro y el amor platónico existen. Vos te podés enamorar de alguien y que no funcione sexualmente, y también puede pasar al revés. Hay un millón de posibilidades, entonces tengamos la oportunidad de sentir lo que tenemos ganas”, expresó con su característico tono filosófico.

Graciela Alfano se grabó frente al espejo y dejó a todos mudos con su figura a sus 72 años: "buen día..."

Graciela Alfano sorprendió el martes por la mañana al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que se muestra en topless frente al espejo. La grabación generó un alto nivel de interacción en redes y rápidamente se volvió viral.

La actriz, de 72 años, acompañó la publicación con un mensaje breve y optimista: “¡Buen día everyone! ¡Feliz de estar viva!”. En el video se la ve bailando el tema Cold Heart, de Elton John y Dua Lipa, mientras se mueve con naturalidad y seguridad frente a la cámara.

La publicación recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su actitud y estilo. También se multiplicaron los mensajes que elogiaron su estado físico y su manera de expresarse sin filtros en redes sociales.

No es la primera vez que Alfano utiliza sus plataformas digitales para enviar mensajes vinculados al bienestar, la aceptación personal o la libertad. Con una trayectoria mediática de décadas, la actriz se mantiene activa en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a su vida personal, opiniones y actividades cotidianas.

El video se viralizó en cuestión de horas y fue replicado en distintas cuentas y medios digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el inicio de la jornada.