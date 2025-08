Los cruces entre figuras del espectáculo argentino han sido, históricamente, parte del entretenimiento fuera del escenario. Rivalidades, celos profesionales o simples diferencias personales se transforman en temas de conversación pública que muchas veces trascienden la pantalla y se instalan en los medios, generando debates, rumores y nuevas polémicas.

La televisión, con su dinámica vertiginosa y sus constantes reacomodamientos de figuras y formatos, suele ser terreno fértil para este tipo de enfrentamientos. Entrevistas canceladas, reemplazos inesperados o supuestas "bajadas de pulgar" alimentan las versiones cruzadas entre protagonistas que no dudan en dar su versión de los hechos.

En ese marco, se volvió a encender una vieja tensión entre dos mujeres icónicas del espectáculo nacional: Graciela Alfano y Susana Giménez. Todo ocurrió luego de que la exmodelo denunciara públicamente que fue bajada de un programa de televisión, y no dudó en apuntar contra la diva. A su vez, Verónica Lozano también se vio involucrada en la controversia y salió a dar su versión.

En este contexto, se supo que el pasado lunes 4 de agosto, Graciela Alfano tenía programada una entrevista en el programa “Cortá por Lozano”, justo el día en que Verónica Lozano regresaba de sus vacaciones. Sin embargo, a último momento, su representante fue informado de que la nota había sido cancelada sin fecha nueva para reprogramarla.

En declaraciones a “Intrusos”, Alfano denunció que la cancelación fue una orden directa de Susana Giménez. “Durante 40 años parece que fui su fantasma y yo no tenía ni idea. Fui a su programa y me decía ‘qué linda que estás’, pero por lo bajo me detestaba. Me parece que es una cuestión de envidia”, afirmó la también actriz.

Para mostrar la buena predisposición de Lozano, Alfano difundió un audio que la conductora le envió, en el que se disculpaba por la falta de reprogramación y prometía darle prioridad a la entrevista una vez terminadas sus promociones de “La Voz” y “Marley Por El Mundo”.

Por su parte, Verónica Lozano habló con este portal y desmintió la versión de Alfano: “No es verdad. Se reprogramó la nota con ella para más adelante. Solo fue un tema de agenda del programa. Yo llegué ayer de viaje y así lo hablamos con producción”.

Finalmente, Lozano aseguró que “ya le avisarán” cuándo irá Alfano al programa y remarcó: “Así es la tele... la vida”. Por lo pronto, Graciela Alfano estará como invitada este domingo en “La Peña de Morfi”.

Con información de Noticias Argentinas y A24, redactada y editada por un periodista de ADNSUR