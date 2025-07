Graciela Alfano se grabó frente al espejo y dejó a todos mudos con su figura a sus 72 años: "buen día..."

Graciela Alfano sorprendió este martes por la mañana al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que se muestra en topless frente al espejo. La grabación generó un alto nivel de interacción en redes y rápidamente se volvió viral.

La actriz, de 72 años, acompañó la publicación con un mensaje breve y optimista: “¡Buen día everyone! ¡Feliz de estar viva!”. En el video se la ve bailando el tema Cold Heart, de Elton John y Dua Lipa, mientras se mueve con naturalidad y seguridad frente a la cámara.

La publicación recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su actitud y estilo. También se multiplicaron los mensajes que elogiaron su estado físico y su manera de expresarse sin filtros en redes sociales. Graciela Alfano se sinceró y habló de su polémico romance con Carlos Menem: "Muy infiel..."

No es la primera vez que Alfano utiliza sus plataformas digitales para enviar mensajes vinculados al bienestar, la aceptación personal o la libertad. Con una trayectoria mediática de décadas, la actriz se mantiene activa en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a su vida personal, opiniones y actividades cotidianas.

El video se viralizó en cuestión de horas y fue replicado en distintas cuentas y medios digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el inicio de la jornada.

La periodista Fernanda Iglesias publicó en sus redes sociales un testimonio que vincula a Diego Latorre con una presunta infidelidad hacia su esposa, Yanina Latorre. Según relató, una mujer la contactó de forma directa para contarle detalles de un reencuentro con el ex futbolista que habría tenido lugar recientemente, años después de haberse conocido en la adolescencia.

La difusión de este contenido generó una nueva escalada en la tensión entre Iglesias y Yanina Latorre, quienes ya mantenían un conflicto mediático de larga data. La ‘chimentera’ explicó que su decisión de publicar el testimonio se debió al cansancio por los ataques recibidos: “hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí. No sabía cómo defenderme. No hay mejor defensa que un ataque”.

Antes de publicar los detalles del caso, Iglesias afirmó que Diego Latorre la había llamado para pedirle que no avanzara con el tema. Sin embargo, la periodista optó por continuar con la publicación del material. “Me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este ex futbolista. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el encuentro, el lugar y todo”, narró.

La mujer en cuestión se presentó como docente, de 56 años, y relató que conoció a Latorre durante un viaje de egresados en Bariloche. Aseguró que no se habían vuelto a ver hasta hace un año, cuando retomaron el vínculo. “Nos encontramos para recordar todos esos momentos”, afirmó en un audio difundido por Iglesias. La periodista sostuvo que el propio Latorre le confirmó que efectivamente se trataba de él.