BUENOS AIRES (ADNSUR) - Graciela Alfano reveló en el programa Confrontados que conduce Mariana Calabró que mantuvo una relación clandestina con el ex presidente Mauricio Macri.

“Carlos (Menem) no fue el único presidente con el que salí”, fue la primera confesión de la actriz y luego amplió con detalles cómo fue su romance Macri, cuando éste era presidente de Boca Juniors

Según Alfano, la relación tuvo lugar en la época en que ella conducía El Periscopio junto a Carlos Monti, allá por 1995-1997, por la pantalla de América.

Por aquel entonces, la ex vedette también era imagen del auto que promocionaba la empresa automotriz de la familia Macri.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera", dijo : “Esto lo puedo contar porque él lo reconoció”.

“Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’”, contó.

“Cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él", agregó. Ante este percance, decidió salir por la puerta de atrás del departamento vistiendo las prendas de Macri e incluso tomó su billetera para pagar el taxi que la trasladó hasta su casa.

De acuerdo al relato de Alfano, el dueño del departamento en el que estaban era Nicolás Caputo, “Nicki”, como lo llamó la ex vedette, con quien el ex presidente tiene un vínculo desde que eran compañeros de colegio.