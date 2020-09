BUENOS AIRES (ADNSUR) - Gisela Marziotta volvió a dar positivo de coronavirus luego de casi un mes de haber sido diagnosticada por primera vez. La periodista y diputada nacional contó que le cuesta respirar y tiene falta de apetito. En una entrevista que brindó a Mujeres de eltrece, dio detalles de como transita la enfermedad.

“Tuve bastante fiebre, muy dolorida pero ahora estoy un poco mejor”, había manifestado los primeros días que le diagnosticaron que tenía Covid-19. Este fin de semana se sometió a un segundo hisopado y el mismo le arrojó resultado positivo.

"Me lastimó los dos pulmones", Gisela Marziotta y su experiencia tras dos meses con #Coronavirus

Tras volver a dar positivo, Marziotta aclaró: "Este virus es mucho más complejo de lo que se sabe. Lo que era tan simple, como subir o bajar una escalera, por momentos, es una situación angustiante”. Y dijo: "Tengo caída de cabello, falta de apetito y falta de aire”.

“Así como hay casos asintomáticos, hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó, y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en este momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme", indicó a través de sus redes sociales.