La reciente separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue generando repercusiones en los medios y redes sociales. Luego de semanas de especulación, fue la propia actriz quien decidió romper el silencio y confirmó que le fue infiel al actor, aunque con alguien ajeno al mundo del espectáculo: “con un random”, dijo, desmintiendo así los rumores que la vinculaban con Andrés Gil.

Accardi aclaró que, aunque la infidelidad fue real, no fue la raíz de la ruptura. De esta manera, dejó entrever que la relación ya venía desgastada y con muchas idas y vueltas. “Sí fue la gota que rebalsó el vaso”, admitió, explicando que ese episodio marcó el quiebre final en una historia de pareja que ya mostraba señales de crisis, tras 18 años de relación.

El quiebre luego de Tootsie y los cambios en la vida social

En las últimas horas se conoció que en el programa LAM el panelista Pepe Ochoa aportó nuevos detalles sobre el conflicto entre los actores y señaló un punto de inflexión clave. De esta forma, se refirió a la participación de Nico Vázquez en la obra Tootsie, donde interpretaba a un personaje femenino.

“Acá hay un tema también que quiero profundizar con respecto a toda esta historia, que es que entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie”, señaló Ochoa. Según el panelista, los cambios en la vida social de Gimena también fueron un factor determinante en la crisis.

“Ya venían mal. A partir de que ella empieza en este mundo del streaming la elevan como personaje, como figura que es y ella ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio.”

Pepe Ochoa también profundizó en un detalle íntimo que, según su entorno, influyó en el distanciamiento entre la pareja. "Y lo que me cuentan del entorno es que como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer… la líbido de ella hacia él se empezó a caer. Y a raíz de esto… una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron", agregó.

Otro dato que surgió durante el programa es que en 2018 Gimena ya había sido infiel, pero en ese momento Nico habría optado por perdonarla.

“Además, en 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos. Con este personaje las cosas no trascendieron; fue simplemente sexo durante un par de meses y Nico lo supo. A raíz de eso, siguió la relación y decidieron seguir apostando por el amor.”

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR