Gimena Accardi habló públicamente sobre los rumores que la vinculan con un joven de 20 años llamado Ulises, a pocas semanas de haber confirmado su separación de Nicolás Vázquez, con quien tuvo una relación de casi dos décadas.

En diálogo con "LAM" (América TV), la actriz fue sincera al analizar su ruptura y definió que la relación ya estaba rota desde hace tiempo: "El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho".

La pareja había anunciado su separación formalmente el 8 de julio de 2025, después de 18 años juntos, con un comunicado conjunto donde destacaron el amor y respeto mutuo, pero aceptando que lo sano era tomar caminos distintos. Aunque intentaron mantener la privacidad, la ruptura generó numerosos rumores, entre ellos la existencia de una tercera persona que habría sido clave en el fin del vínculo.

GIMENA ACCARDI HABLÓ TRAS LOS RUMORES DE ROMANCE CON “ULISES”, UN JOVEN DE 20 AÑOS

Según se reveló, Gimena Accardi admitió públicamente que hubo una infidelidad de su parte, un hecho que aceleró la decisión de la separación. Los rumores mencionaron a diferentes personas vinculadas a ambos, pero luego se dio a conocer que el joven conocido como Ulises, un deportista de 20 años que no pertenece al mundo del espectáculo, fue la persona relacionada con Gimena tras la separación. Sin embargo, la actriz no confirmó detalles íntimos y definió su vínculo con él como un "random", un desliz casual sin intenciones mediáticas.

Cuando fue consultada nuevamente sobre su supuesta nueva relación en LAM, Gimena fue contundente sobre su deseo de cerrar el tema: "Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada".

Por su parte, añadió que no quiere seguir aclarando rumores y que lo importante es que Nicolás sabe la verdad y mantiene una buena relación con ella.

Sobre su vínculo actual con Nicolás Vázquez, Gimena ratificó que el amor sigue presente aunque ya no estén juntos: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo". Finalmente, afirmó que se alejó de las redes sociales para preservar su salud mental hasta que baje la espuma, insistiendo en que, pese a todo, "con Nico nos amamos" y están bien.

La ruptura tuvo, además, un contexto previo de dificultades en la relación, donde ambos atravesaron momentos complicados, incluyendo el duro impacto del derrumbe de un edificio en Miami en 2021, que afectó profundamente a la pareja y su vida personal.