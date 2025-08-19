En un momento de dolor y reflexión profunda, Gimena Accardi se abrió completamente al aire del programa Sería Increíble, conducido por Olga, y confirmó este martes por la mañana lo que hasta entonces era solo un rumor que rondaba en el medio artístico: una infidelidad que precipitaría la ruptura definitiva con Nicolás Vázquez, su pareja durante 18 años.

“Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, expresó la actriz con visible angustia. “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar.” Con estas palabras, Gimena reconoció el peso emocional que le provoca haberse equivocado en una relación tan significativa.

Sobre el vínculo extramarital, Accardi explicó con claridad y sinceridad que no se trata de alguien del ambiente artístico ni conocido públicamente. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció,” relató con firmeza.

Para la actriz, fue una “idiotez de la cual estoy arrepentida” y se hizo responsable plenamente del error, remarcando que “soy humana y cometo errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años.”

Gimena profundizó en cómo fue la comunicación con Nicolás después de que él descubriera la verdad. “En la pareja soy la responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó. Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’,” señaló.

GIMENA ACCARDI HABLÓ SOBRE ANDRÉS GIL Y SU NUEVO VÍNCULO CON NICO VÁZQUEZ

Desde el comienzo de la separación, muchas versiones circulaban en torno a terceros involucrados, entre ellos el nombre de Andrés Gil, compañero de trabajo y amigo, y la sospecha de que la infidelidad podía estar relacionada con alguien del entorno laboral. Gimena fue tajante al respecto y aclaró que esos rumores son falsos y dañinos.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación,” destacó sobre la actitud respetuosa de Vázquez frente a la tormenta de rumores que los envolvió a ambos.

Sobre Andrés Gil, sin nombrarlo específicamente, ratificó: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia.”

Finalmente, Gimena reflexionó sobre el estado actual de la relación con Nicolás y cómo ambos han decidido mantener un vínculo basado en respeto y amor, aunque de una forma diferente a la que estuvieron acostumbrados. “Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Tengo las mejores cosas para decir de Nico, de los 18 años que me dio y que yo le di también. Somos familia y vamos a seguir siéndolo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, almorzamos o cenamos,” concluyó la actriz, dejando un mensaje de esperanza y madurez emocional tras una etapa difícil.