Gianinna Maradona fue vista besándose con un famoso cantante de cumbia en el Tropitango

Las redes sociales estallaron tras la difusión de imágenes de Gianinna Maradona y El Polaco compartiendo una salida en un reconocido boliche de música tropical, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible relación que iría más allá de la amistad.

Tanto el cantante como la hija de Diego Maradona publicaron fotos de la noche en sus cuentas personales, donde se los ve muy cercanos, en actitud afectuosa y con mucha complicidad.

Aunque ninguno de los dos confirmó que estén en pareja, desde Puro Show afirmaron que los "amigos" habrían pasado la noche a los besos, aunque intentando mantenerse lejos de las miradas curiosas.

“Ahora mis fuentes, lo que me contaron, es que se los habría visto a los chapes limpios y que él la miraba con cara de amor. Ella estaba con anteojos, había seguridad al lado de ellos y un amigo que los tapaba como para que no se los pudiera ver bien. El lobo pierde el pelo, pero no las mañas!”, reveló Pochi de Gossipeame.

Sin embargo, otra versión indicaría que el cantante regreso con su ex pareja Barby Silenzi luego de que los vieron juntos en la fiesta de cumpleaños de la hija mayor de El Polaco. Inclusive, el mismo subió una foto besandole el cuello a su ex en sus historias de Instagram.

