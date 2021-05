Germán Paoloski protagonizó en vivo una dura pelea con su compañero de trabajo en el canal de deportes ESPN, el ex Puma Chistian Martin, a quien incluso pidió no llamarlo más.

Todo comenzó cuando el conductor le dio paso al móvil desde la ciudad de Manchester, luego que en el segmento anterior del programa discutiera con Gustavo López sobre la calidad de Messi, que aparentemente se extendió más de lo previsto.

"Como siempre gracias por estos minutos", le dijo Paolski al darle la bienvenida al para entonces un móvil tradicional.

"...Y por la paciencia de escuchar ese debate interminable", cortó en seco Martin. Paoloski intentó salir del paso con un chiste, responsabilizando a López por el debate que había mantenido, pero Martin volvió a cortarlo.

"López no, te cantaban acá (tocándose el auricular) que estaba esperando, noooo a mí no", dijo tajante.

"Si no querés salir al aire no salgas. No pasa nada. Es un programa de televisión.no te quiero obligar. No podemos hacer todo el tiempo lo que vos quieras", le retruco ahora el conductor.

Luego de que Martin abandonara finalmente esa charla, Paoloski finalizó desde estudios: "un abrazo. Que bien... me gusta el compañerismo que hay al aire, no lo saquemos más a Chistian Martin, hagamos eso. más fácil".

Tras la discusión, al conductor le llovieron críticas en redes sociales por su actitud de criticarlo cuando ya habían cortado la comunicación, e incluso fue tendencia en Twitter.