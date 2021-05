El actor Gastón Soffritti cuestionó al gobierno por la gestión de la Pandamia al destacar los logros del influencer Santi Maratea, que por ejemplo consiguió recaudar dos millones de dólares para una pequeña que necesitaba el medicamente más caro del mundo o un vuelo para atletas argentinos.

"Si la gestión de las vacunas la hacía Santi Maratea, hoy no estábamos todos adentro", destacó.

“Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quiénes son los nuevos políticos”, agregó.

De inmediato, su mensaje generó polémica en las redes.

“Mi tuit simplemente tiene intenciones de generar debate”, aclaró poco después.

“Perdón, me faltó aclararte (creí que no hacía falta) que mi tuit fue en un tono irónico. Aunque no estamos tan lejos de que sucedan cosas del estilo. Abrazo”, le dijo a un periodista con el que había iniciado una discusión virtual.