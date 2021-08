El periodista Gastón Recondo cuestionó al presidente Alberto Fernández en medio del escándalo por los ingresos de personas a la Quinta de Olivos en las primeras semanas de la pandemia y recordó que mientras eso pasaba, no pudo despedir a su padre, quien falleció.

En la mesa de Polémica en el Bar, de América TV, Recondo se indignó mientras debatían las críticas recibidas por Florencia Peña, una de las actrices que por aquellos días de 2020 ingresó a la quinta presidencial.

"A usted señor presidente, que nos retaban y nos amenazaban, le digo: mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted y desde el 19 de marzo no lo ví más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17", relató.

Ahí, dio paso a un desgarrador momento al recordar la muerte de su padre: "frío lo tuve que despedir mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos para hacer elongación o saltos de rana".

"Nos faltó el respeto usted. No se quien entró ni para qué. Había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que queríamos dar, no pudimos dar y no podremos dar nunca más en nuestra vida. Mientras usted nos amenazaba en público en la Quinta de Olivos hacía lo que quería", acusó.