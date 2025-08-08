Las declaraciones de Araceli Salto, modelo que vivió en Comodoro Rivadavia, generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo y reavivaron la atención mediática sobre la vida privada de Roberto García Moritán.

La joven afirmó haber mantenido un romance con el empresario mientras él aún estaba en pareja con la conductora y modelo Carolina “Pampita” Ardohain. La historia, que rápidamente circuló en medios y redes, captó la atención tanto por la figura pública involucrada.

QUE DIJO ARACELI SALTO

El pasado viernes 1 de agosto, Salto habló en el programa Intrusos, que se emite por el canal América TV y prendió fuego al conocido empresario. Allí, habló sin filtros sobre su vínculo con la expareja de Pampita y encendió el debate.

Salto es creadora de contenido, tiene más de 35 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se vincula con figuras del espectáculo. Además práctica padel, donde sube varias imágenes practicando ese deporte en sus redes sociales. Entre ellos, con Marcelo Gallardo DT de River Plate o también con Martin Baclini, el ex de Cinthia Fernández.

Salto pasó lanzó sorpresivas frases durante su paso por Intrusos. “Nuestra relación no era solo cama”, aseguró sobre su vínculo con García Moritán, y sorprendió al afirmar que se “enteró por redes sociales” de que él le había pedido casamiento a Pampita.

Además, lo tildó de tener “actitudes muy egoístas” y también reveló que “dormimos juntos la misma noche que nos conocimos”. Las declaraciones dejaron al descubierto un costado íntimo y hasta ahora desconocido del empresario, y reavivaron un escándalo que parecía haber quedado atrás.

GARCÍA MORITÁN ROMPIÓ EL SILENCIO

Finalmente, el propio Moritán fue abordado por la prensa durante una salida nocturna junto a su actual pareja, la modelo Priscila Crivocapich. Visiblemente incómodo, respondió de manera escueta pero tajante.

“No tengo ninguna opinión, no contesto disparates, no da para nada. Habla más de ella que de mí”. Así, buscó despegarse completamente de las versiones que lo vinculaban con Salto.

Cuando le preguntaron por Pampita, fue igual de directo: “No voy a opinar jamás de Caro”, zanjando cualquier posibilidad de alimentar rumores sobre su exesposa y madre de su hija. Al ser consultado por su actitud hacia los medios, aclaró: “No, para nada, nos están esperando para comer algo”, intentando ponerle un cierre informal al tenso intercambio.

Durante toda la escena, Priscila Crivocapich mantuvo una actitud relajada y sonriente. “Todo muy lindo, a él lo veo impecable, recién estamos arrancando, estamos bien”, dijo, en lo que fue su primera aparición pública como pareja de Moritán.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el empresario tiene momentos incómodos con la prensa. En otras oportunidades protagonizó cruces con periodistas e incluso tuvo un tenso ida y vuelta durante su paso por el programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, esta vez el foco volvió a ser su vida sentimental y las versiones que, por ahora, él descarta sin titubeos.

LA SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y PAMPITA

En septiembre de 2024, Roberto García Moritán confirmó que se separó de Carolina Pampita Ardohain a través de un comunicado en sus redes sociales titulado “Sobre mi vida personal y mi familia”.

“En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no sólo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo”, dijo.

Y confirmó: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directamente a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”.

"Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida", agregó.

Y concluyó: "Es momento de dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público. De poner límite con mi palabra y hechos a calumnias y acusaciones. No haré más declaraciones sobre este tema, ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres, priorizando su bienestar por encima de todo".

