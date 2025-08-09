Juliana "Furia" Scaglione, conocida por su participación en Gran Hermano, volvió a someterse a un retoque estético. Esta vez, la personal trainer optó por una micropigmentación de labios y compartió su satisfacción con los resultados en sus redes sociales.

"No, no, no... ¡es buenísimo!", expresó emocionada en un video publicado por el estudio donde se realizó el procedimiento. La cuenta de TikTok del lugar mostró a Furia visiblemente contenta: "Lloro de la emoción", dijo, y alentó a sus seguidores: "Véngase a hacer los labios".

Según detallaron desde el centro estético, se trató de una "micropigmentación. Labios con color. La inflamación baja en 24 horas".

Reacciones en redes

Los usuarios de TikTok no tardaron en opinar sobre el cambio. Mientras algunos la felicitaron con comentarios como "Qué hermosa", "Quedó superlindo el color" o "Más hermosa quedó", otros fueron más críticos: "¿Dónde quedó el criterio estético? Aunque haya sido de canje, no le pueden hacer eso". También hubo comparaciones con otras figuras: "Se parece a la Mego", "Se parece a La Coqueta".

Este no es el primer retoque al que se somete Furia. A fines de mayo, la exconcursante se operó la nariz por segunda vez, un procedimiento que también documentó en sus redes.

Fuente: TN.