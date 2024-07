Furia reveló cuánto cobraba por mes por estar en Gran Hermano y sorprendió a todos

Furia concluyó su etapa en Gran Hermano sorprendiendo a todos al revelar cuánto cobraba por mes por estar encerrada en la casa más famosa de la televisión.

Durante su paso por el programa de Alexander Caniggia, la ex participante fue directo al grano y dijo la cifra exacta: “los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día. Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”, aseguró.

Furia iba a hacer un anuncio este viernes, pero se filtró que será desvinculada de Telefe según el adelanto de Laura Ubfal.

En otros términos, la ex participante de GH contó qué era lo que dialogaba en el famoso confesionario. “Cuando me preguntan si entré con una estrategia... yo les explicaba siempre que entré a jugar. Muchos entendieron la cantidad de personajes y facetas que realizaba para confundir al adversario. Eso me defendió bajo una coraza dentro del juego. Fueron tantas las veces que me pregunté por qué aguanté tanto, si no toleraba las personalidades que estaban dentro del juego y solo escuchaba la voz de mi hermana antes de entrar a la casa: ‘Juli por favor aguantá’”, dijo.

Por último, dejó en claro que no era optimista en cuanto a su futuro en el certamen televisivo: “pensé que me iba a ir en la primera semana, y el mundo me ayudó una y mil veces. Fui la mujer con mayor estadía, y la voz de Gran Hermano me decía: ‘¡No estás sola!’, y yo no entendía. Hoy puedo ver con mis ojos lo grande que es esto. Que nunca estuve sola, lo que generé en el mundo y que no hay límites para esta locura. Los Furiosos son leyenda”, concluyó la mujer.