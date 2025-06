Furia filtró una foto íntima de Juan Pablo Devi de Gran Hermano y desató un escándalo: "Lo único bueno"

El lunes por la noche, la casa de Gran Hermano vivió una de sus galas más tensas y polémicas de la temporada. Juan Pablo De Vigili, conocido como "Devi", se convirtió en el último eliminado del reality con el 61,2% de los votos negativos frente a Selva Pérez, quedando así a un paso de la gran final y dejando configurada la recta final del juego con solo cinco participantes en carrera.

La eliminación de Devi no pasó desapercibida. El correntino, que hasta último momento mantuvo una relación tensa con sus exaliadas Eugenia y Selva, se despidió con frases contundentes: “Yo no traicioné a nadie. Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, señaló.

"Elijo no hacer lo que me hacen y no es fácil mantener la cordura en esta casa", señaló antes de cruzar la puerta, en un clima de frialdad y distanciamiento con quienes hasta hace poco eran sus aliadas más cercanas.

Devi se fue acompañado por Jaime y Bartolo, sus dos perros, quienes habían ingresado semanas atrás para acompañarlo en el tramo final del programa.

LA FOTO “HOT” DE DEVI QUE FILTRÓ FURIA DE GRAN HERMANO

Mientras la casa esperaba la resolución entre Selva y Devi, la polémica explotó fuera del reality. Juliana "Furia" Scaglione, ex participante y una de las figuras más mediáticas de la edición pasada, publicó en su perfil de X (ex Twitter) una foto filtrada de Devi completamente desnudo, sin censura, acompañada de un mensaje irónico: "Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró".

La reacción en redes fue inmediata y mayoritariamente negativa. Usuarios y seguidores repudiaron la acción, señalando la falta de respeto a la intimidad del participante y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales.

"No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto"y"¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Furia, lejos de mostrarse arrepentida, respondió: “La mandaron al grupo, es su culpa, no la mía”, intentando deslindar responsabilidad. Finalmente, ante la presión, borró la publicación, pero no sin dejar más mensajes polémicos y desafiar a quienes la criticaban.

El episodio reabrió el debate sobre los límites del espectáculo y la privacidad de los participantes de realities. Muchos usuarios remarcaron la diferencia entre lo que muestran las cámaras del programa y la difusión de imágenes privadas sin consentimiento, enfatizando la gravedad de este tipo de acciones.