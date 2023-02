Una mujer decidió comer en un exclusivo restaurante de Miami y quedó espantada cuando vio la pequeña porción de comida que le vino el plato, aunque sería mucho peor la sorpresa que se llevó cuando le dijeron el precio.

La protagonista de la publicación viral necesitó apenas ocho segundos para acumular más de 4.4 millones de reproducciones en TikTok.

La usuaria @thecifrefamily exhibió la presentación de un plato que incluía una flor dentro una porción diminuta y discreta que no superó los 10 fideos. “Esto pasa cuando te quieres hacer la fina y venir a cenar a Miami”, escribió.

La mujer de nacionalidad paraguaya aseguró que abonó 50 dólares por el mismo, sin saber de qué flor se trataba ni especificar el nombre del restaurante que visitó junto a su familia.

Agarrándose la cabeza, agregó “ahora entiendo por qué el muchacho dejó el plato y nunca más volvió a preguntarme nada”. En una publicación posterior mostró cómo se comía el plato en tan solo 16 segundos.

El video provocó cientos de comentarios: ”Por 50 dólares me como la flor, el mantel, platos y los cubiertos y si viene el manager también me los como”, “Yo me llevo el plato y los cubiertos a mi casa”, “De ahí para la pizzería más cercana”, “Hay no, esa flor tengo en mi jardín”.