Fue a "Los 8 Escalones", ganó 3 millones y emocionó a todos al revelar su historia de vida. El participante impactó al hablar de su vida personal y recibió un caluroso aplauso de todos los presentes.

David, de 51 años, participó del reconocido programa que conduce Guido Kaczka y al presentarse, contó que era cura, pero dio un giro rotundo a su vida. "Me casé para ser papá. Ahora trabajo en un colegio como preceptor", indicó.

Luego, ante las consultas, afirmó: “Sí, dejé el Ministerio, que lo amaba, porque quería ser papá. Quería tener hijos”. “Y te cuento algo, conocí a la mejor mujer que pude haber conocido”, le dijo a Kaczka.

“Cuando nos conocimos casi me voy, porque llegó como cinco minutos tarde a la primera cita”, señaló el participante sobre su esposa. Luego, indicó que “nos fuimos conociendo, nos enamoramos y en un momento me dice que los médicos le dijeron que por ahí no podía tener hijos, porque tuvo una enfermedad. Fuimos caminando a Luján, al mes quedó embarazada y hoy tengo tres hijos”.

“Mis hijos son todo y mi señora también, obvio” señaló el hombre ante la emoción y el aplauso de todos los presentes.Luego, durante el transcurso del programa, David acertó 13 respuestas correctas y logró ganar el premio de $3.000.000.

En tanto, Guido Kaczka al felicitarlo, mencionó: “David, que fue sacerdote cinco años, quiso ser papá y dejó el sacerdocio. Es profesor de Ciencias Religiosas, preceptor y siempre termina sus frases con ‘Dios te bendiga”. “Ella (su esposa) tenía más fe que yo", indicó el participante.