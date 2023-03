Gran Hermano está llegando a su fin, y los participantes ya no ven la hora de salir del encierro. Para hacerles las últimas horas más tolerables, la producción tomó una decisión que se filtró en la previa de la gala de eliminación de este pasado domingo.

Tras la eliminación de Camila, se dio a conocer que este martes ingresarán los familiares de Romina, Julieta, Marcos y Nacho, quienes se encuentran conviviendo desde el comienzo del ciclo, hace ya cinco meses.

Todo parece indicar que las hijas de Romina podrán esta vez ingresar a ver a su mamá, algo que ya estaba decidido de antemano previo al duelo con Camila. En el programa de Georgina Barbarossa contaron cómo será esta nueva ronda de visitas.

A diferencia de la anterior, esta vez no van a ingresar todos los familiares al mismo tiempo. La idea es que sean visitas personalizadas, sólo con el participante y su familiar, por lo que los irán llamando de a uno al SUM.

Thiago de Gran Hermano cumplió su sueño y remodeló su casa

“Entran unos minutos”, aclaró Analía Franchín. “Va a entrar por día, por participante. Y la última vez no habían podido entrar las hijas de Romina porque había que quedarse a dormir, era para convivir. En esta ocasión no hay que quedarse a dormir . asique es muy probable que tengamos a las hijas dentro de la casa en el encuentro más emotivo”, agregó Gastón Trezeguet.

Sin embargo, según explicó Nancy Pazos todo estará supeditado a lo que diga el psicólogo: “Porque no sabemos cuánta capacidad de comprensión tiene por ejemplo la hija más chica, que hace cinco meses no ve a la madre”. Por su parte, Analía Franchin confirmó: “Van a entrar las hijas de Romina, en el SUM, y no se van a cruzar con el resto de los participantes. Van a avisarle que vaya al SUM y allí tendrá un encuentro de unos minutos”.

"Yendo": Daniela de Gran Hermano habló de su "récord" sexual y reveló con qué famosos le gustaría estar

Fabián, el sobrino de la exdiputada, aseguró: “Va a ser súper lindo, un golpe de energía terrible que la va a revivir. Le va a dar la energía que se merece, estamos en un tramo que no falta casi nada. Lo hablamos con las nenas y obvio que están entusiasmadas. Todavía no sabemos nada más”, aclaró.