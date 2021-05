Florencia Peña se convirtió otra vez en protagonista de las redes, luego de romper en llanto durante una entrevista en vivo con la madre de un chico de 4 años que murió atropellado.

La conductora se encontraba dialogando con Eva Díaz, madre de la víctima que fue arrollada el pasado jueves en Dock Sud, cuando cruzaba la calle junto a su madre quien a su vez cargaba con una beba, hermana del chico. El conductor se dio a la fuga, y el relato de Díaz estremeció al staff de Flor de Equipo, que se emite por Telefé.

“Eva, no tengo palabras. Estoy absolutamente desmoralizada con lo que te está pasando. Te abrazamos desde acá porque no tengo palabras, solo decirte que lo único que espero es que se haga Justicia, que eso no te va a devolver a tu hijo, pero…”, le dijo la conductora a la madre del menor mientras lloraba conmovida por el caso.

“En el video se ve que lo agarrás y que te lo llevaste al hospital”, agregó con la voz quebrada.

Fue en ese momento cuando Díaz contó que su hijo '"empezó a escupir sangre" y "se me murió en brazos", lo que incrementó la angustia del equipo y la conductora.

Sobre el final, Peña mostró también su enojo por lo que la madre calificó como una mala atención al menor. “¡¿O sea que además hubo mala praxis?! Ni siquiera lo atendieron como deberían haberlo atendido…”, cerró la conductora.